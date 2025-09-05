Пэдди Чаефски и ток-шоу
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Пророки
1-й сезон
Пэдди Чаефски и ток-шоу

Пророки (сериал, 2015) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн бесплатно

2015, Пэдди Чаефски и ток-шоу
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цикл коротких эпизодов, рассказывающих о писателях, которые в своих произведениях рассказывали о предметах, людях и исторических явлениях задолго до их появления.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
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