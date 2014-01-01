Проклятие острова Оук (сериал, 2014) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

У побережья Новой Шотландии есть маленький остров, хранящий великую тайну. В XVIII веке люди заметили, что по ночам остров светится странным светом, однако те, кто отправился выяснять, что это за свет, не вернулись. Что скрывает загадочный остров Оук?





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