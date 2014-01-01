Проклятие острова Оук (сериал, 2014) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
2014, The Curse of Oak Island 2
Документальные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
У побережья Новой Шотландии есть маленький остров, хранящий великую тайну. В XVIII веке люди заметили, что по ночам остров светится странным светом, однако те, кто отправился выяснять, что это за свет, не вернулись. Что скрывает загадочный остров Оук?
Се�риал Проклятие острова Оук 2 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb