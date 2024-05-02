Программа испытаний (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Экспертная комиссия, состоящая из ведущего Андрея Леонтьева, чемпиона России по автогонкам в классе «Туринг» Олега Кессельмана, чемпиона России по ралли Михаила Скрипникова и автодизайнера Владимира Пирожкова проведет собственную экспертизу автомобилей разных марок. В каждом выпуске участвуют 3 автомобиля разных марок. В целях чистоты эксперимента каждую машину тщательно камуфлируют, убирая все отличительные знаки марок.



