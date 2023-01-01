Программа испытаний
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Программа испытаний

Программа испытаний (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Программа испытаний 1 сезон
ТВ-шоу18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Экспертная комиссия, состоящая из ведущего Андрея Леонтьева, чемпиона России по автогонкам в классе «Туринг» Олега Кессельмана, чемпиона России по ралли Михаила Скрипникова и автодизайнера Владимира Пирожкова проведет собственную экспертизу автомобилей разных марок. В каждом выпуске участвуют 3 автомобиля разных марок. В целях чистоты эксперимента каждую машину тщательно камуфлируют, убирая все отличительные знаки марок.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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