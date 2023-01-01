Программа испытаний (сериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Программа испытаний 1 сезон
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Сезоны и серии
- 18+49 мин
Программа испытаний
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Программа испытаний
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Программа испытаний
Сезон 1 Серия 3
- 18+48 мин
Программа испытаний
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Программа испытаний
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Программа испытаний
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Программа испытаний
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Программа испытаний
Сезон 1 Серия 8
- 18+49 мин
Программа испытаний
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
Программа испытаний
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Экспертная комиссия, состоящая из ведущего Андрея Леонтьева, чемпиона России по автогонкам в классе «Туринг» Олега Кессельмана, чемпиона России по ралли Михаила Скрипникова и автодизайнера Владимира Пирожкова проведет собственную экспертизу автомобилей разных марок. В каждом выпуске участвуют 3 автомобиля разных марок. В целях чистоты эксперимента каждую машину тщательно камуфлируют, убирая все отличительные знаки марок.
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