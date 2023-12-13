Елена Шумилова. Гардероб модели для съёмки
Wink
Сериалы
Про красоту и стиль
1-й сезон
Елена Шумилова. Гардероб модели для съёмки

Про красоту и стиль (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.02023, Елена Шумилова. Гардероб модели для съёмки
Документальный18+
Всемирно известный фотограф Елена Шумилова рассказывает, как выбрать одежду для фотосъёмки и создать яркий образ.

Эта серия пока недоступна

О сериале

Практичный видеоурок о том, как выбрать одежду для фотосъемки и создать яркий образ, от всемирно известного фотографа Елены Шумиловой. Елена раскроет секреты удачной драпировки и научит, как с ее помощью скрывать недостатки гардероба. Вы узнаете, почему моделям особенно важно использовать мягкие материалы, как полупрозрачные ткани помогают создавать выразительные кадры, а майки-алкоголички спасают образы мальчиков и мужчин. Кроме того, детский и семейный портретный фотограф объяснит, почему одежда на фото должна рассказывать историю, а новые, пошитые специально для съемки вещи — не лучшее решение. Еще больше лайфхаков от Елены Шумиловой ждет вас в уроке «Гардероб модели для съёмки», который на Wink можно смотреть онлайн.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг