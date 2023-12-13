Практичный видеоурок о том, как выбрать одежду для фотосъемки и создать яркий образ, от всемирно известного фотографа Елены Шумиловой. Елена раскроет секреты удачной драпировки и научит, как с ее помощью скрывать недостатки гардероба. Вы узнаете, почему моделям особенно важно использовать мягкие материалы, как полупрозрачные ткани помогают создавать выразительные кадры, а майки-алкоголички спасают образы мальчиков и мужчин. Кроме того, детский и семейный портретный фотограф объяснит, почему одежда на фото должна рассказывать историю, а новые, пошитые специально для съемки вещи — не лучшее решение. Еще больше лайфхаков от Елены Шумиловой ждет вас в уроке «Гардероб модели для съёмки», который на Wink можно смотреть онлайн.

