Полезные уроки от признанных экспертов для тех, кто ценит красоту и хочет научиться ее создавать. Фэшн-фотограф Даниил Головкин подскажет, как отыскать свой голос в фотоискусстве с помощью насмотренности. Модельер и художник Денис Симачев научит прогнозировать и опережать модные тренды. Дизайнер Алена Ахмадуллина на примере собственного бренда покажет, как устроен процесс создания коллекции одежды. Хореограф Егор Дружинин поделится своими соображениями о танцевальной культуре, а визажист Наталья Власова даст практический урок по макияжу в стиле nude, который из года в год не теряет актуальности. Бесценные знания от истинных мастеров ждут вас в курсе «Про красоту и стиль» цикла «Уроки легенд» на сервисе Wink.

