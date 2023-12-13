WinkСериалыПро красоту и стиль1-й сезонАлена Ахмадуллина. Как найти вдохновение и создать эскиз
Про красоту и стиль (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.02023, Алена Ахмадуллина. Как найти вдохновение и создать эскиз
Документальный18+
Дизайнер Алёна Ахмадуллина о том, как строится работа над коллекцией: от поиска вдохновения и идеи до создания эскизов.
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О сериале
Вдохновляющая лекция для всех, кто увлекается модой и дизайном одежды, от Алены Ахмадуллиной. Дизайнер и постоянная участница Недели моды pret-a-porter в Париже поделится профессиональным опытом работы над коллекциями. Ахмадуллина расскажет, где искать вдохновение, как устроена ее дизайн-команда, как проходят обсуждения на летучках, как создавать эскизы и мудборды. Вы поймете, почему дизайнеру одежды необходимо профильное образование, знание рисунка, живописи и композиции, а также насмотренность, которая очень помогает с генерацией идей. Путь от идеи до готовой коллекции Алена распишет поэтапно. Узнать его можно в видеоуроке «Как найти вдохновение и создать эскиз», который на Wink доступен онлайн.