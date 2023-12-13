Вдохновляющая лекция для всех, кто увлекается модой и дизайном одежды, от Алены Ахмадуллиной. Дизайнер и постоянная участница Недели моды pret-a-porter в Париже поделится профессиональным опытом работы над коллекциями. Ахмадуллина расскажет, где искать вдохновение, как устроена ее дизайн-команда, как проходят обсуждения на летучках, как создавать эскизы и мудборды. Вы поймете, почему дизайнеру одежды необходимо профильное образование, знание рисунка, живописи и композиции, а также насмотренность, которая очень помогает с генерацией идей. Путь от идеи до готовой коллекции Алена распишет поэтапно. Узнать его можно в видеоуроке «Как найти вдохновение и создать эскиз», который на Wink доступен онлайн.

