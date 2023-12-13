Полезный урок для всех, кто интересуется танцевальной культурой, от Егора Дружинина. Дружинин — не только звезда «Вампиров средней полосы», но и танцор, режиссер и хореограф-постановщик. Он считает танец способом выражать мысли и эмоции, а также самым демократичным видом искусства: чтобы оценить его, необходимо просто уметь восхищаться. Тем же, кто хочет связать свою жизнь с хореографией, Дружинин советует изучать самые разные танцевальные направления — от балетной классики до уличных танцев и дэнс-баттлов. Ну а ознакомиться с полным списком произведений и фильмов, которые нужно посмотреть каждому по версии Егора Дружинина, можно в видеоуроке «С чего начинается танцевальная культура» — на Wink он доступен онлайн.

