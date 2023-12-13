Про красоту и стиль (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Бесценная информация для всех, кто занимается бизнесом и хочет запустить свой бренд или продукт. Модельер и художник Денис Симачев объясняет, почему важно думать наперед и жить в режиме анализа, а не созерцания. По мнению создателя собственного бренда одежды, необходимо следить за социумом и изучать его психологию: это позволяет спрогнозировать, что будет нужно людям через несколько лет, и дать им это, опередив время. Тем же, кому трудно мыслить наперед, Симачев рекомендует попробовать метод исключения: отсекая недавние и актуальные тренды, можно предположить, что придет им на смену, и попасть в яблочко. Но самое важное в обоих случаях — не бояться фантазировать и верить в перспективность собственных решений, заражая окружающих своей уверенностью. Вдохновиться опытом Дениса Симачева можно в видеоуроке «Как анализировать и прогнозировать тренды», который на Wink доступен онлайн.

