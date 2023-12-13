Про красоту и стиль (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Бесценный материал для всех, кто интересуется фотографией. В коротком видеоуроке рекламный и фэшн-фотограф Даниил Головкин делится опытом, где искать вдохновение и как развивать насмотренность. Многократный лауреат конкурса Best of Russia убежден, что представителям творческих профессий необходимо постоянно расширять кругозор в самых разных областях — от музыки до дизайна, ведь из любой новой информации может родиться свежая идея. При этом для фотографа очень важно впитывать как можно больше визуальных образов — из кино, живописи и работ других фотографов. Так работы классиков фотоискусства дают понятие о композиции, а андеграунд помогает развить креативный подход. Еще больше лайфхаков от одного из самых востребованных российских фотографов ждет вас в видеоуроке Даниила Головкина «Как вдохновляться и развивать насмотренность», который на Wink можно смотреть онлайн.

