Валерий Тодоровский. Как разбираться в кино
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Валерий Тодоровский. Как разбираться в кино

Про кино (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

6.12023, Валерий Тодоровский. Как разбираться в кино
Документальные16+
Режиссёр Валерий Тодоровский расскажет, что смотреть и читать, чтобы начать разбираться в кино

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Какое кино считать хорошим в двадцать первом веке? Отвечает Валерий Тодоровский.

Известный режиссер и сценарист рассказывает о фильмах, которые были не приняты в свое время, а теперь считаются классикой. Почему Тарковский или Гайдай стали популярны лишь спустя десятилетия? То же случилось и с сериалами: когда-то считавшиеся «низкопробным кинематографом», по уровню драматургии современные проекты соперничают с полным метром. По словам Тодоровского, дело в том, что фильмы обязаны собрать кассу — а значит во многом ограничены. Сериалы же не выходят в кинотеатрах, а становятся популярны на ТВ и в интернете, так что пространства для творчества намного больше.

Какой путь прошел кинематограф, что смотреть и кого критиковать? Узнайте мнение Тодоровского в лекции из цикла «Уроков Легенд» на портале Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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