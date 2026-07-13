Его зовут Призрак. Он не помнит кто он и откуда. Он не помнит своего настоящего имени и прошлого. Все, что сохранила его память — лицо напуганной женщины. Единственная зацепка — татуировка с координатами схрона, в котором его ждет оружие, деньги и поддельные паспорта. Призрак узнает свой адрес в Москве и уговаривает случайно встреченную девушку Алену отвезти его туда на машине. А в это время по их следам уже идут хозяева Призрака, которые стремятся любой ценой вернуть себе свою смертельно опасную куклу, которая так внезапно вышла из-под их контроля.

