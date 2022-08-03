Привет, Бьянка - Помоги Бьянке выбрать платье!
Wink
Детям
Как МАМА
1-й сезон
Привет, Бьянка - Помоги Бьянке выбрать платье!

Как МАМА (сериал, 2021) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн бесплатно

7.72021, Привет, Бьянка - Помоги Бьянке выбрать платье!
Блог0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Самые лучшие видео с малышами и куклами беби бон для детей. Няня Валя и собачка Подружка играют с Беби Бон Эмили в шоу Как мама. Большая свинка Пеппа хочет стать как мамой и учится ухаживать за своим беби бон Бэйби, в этом ей помогают мама Маша Капуки и малыш Карл в детской передаче "Мамина школа". А в шоу Привет, Бьянка! смотрим, как мама Маша Капуки и малышка Бьянка придумывают новые игры для детей. Интересно, чем они займутся на этот раз!

Жанр
Блог
Качество
Full HD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг