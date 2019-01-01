Принцессы. Сезон 1. Серия 3
Wink
Детям
Принцессы
1-й сезон
3-я серия

Принцессы (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

7.92019, Принцессы. Сезон 1. Серия 3
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Детское музыкальное шоу, которое точно понравится девочкам от 1 года до 4 лет. О чeм мечтают папины дочки? Заплести косы единорогу, завести домашнее животное, поиграть в парикмахера и потанцевать. Три подружки Зефирка, Мармеладка и Шоколадка знают много весeлых и полезных песенок.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

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