Принцессы (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Детское музыкальное шоу, которое точно понравится девочкам от 1 года до 4 лет. О чeм мечтают папины дочки? Заплести косы единорогу, завести домашнее животное, поиграть в парикмахера и потанцевать. Три подружки Зефирка, Мармеладка и Шоколадка знают много весeлых и полезных песенок.



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