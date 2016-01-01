Принцесса Сисси. Сезон 1. Серия 14
Wink
Детям
Принцесса Сисси
1-й сезон
14-я серия

Принцесса Сисси (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

8.62016, Sissi - la giovane Imperatrice
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

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Сюжет

Свободолюбивая принцесса Сисси бороздит просторы королевства на своем скакуне и спасает от смертельной опасности лесного бельчонка. Зверушка становится верным другом для принцессы, и она осваивает язык животных. Впереди — волшебные приключения, чудесные друзья и знакомство с принцем мечты.

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Информация

Страна
Италия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

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