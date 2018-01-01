Приключения в Дакпорте (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Приключения в Дакпорт. Сезон 1. Серия 8
Приключения в Дакпорте
1-й сезон
8-я серия

6.72018, Adventures in Duckport
Мультсериалы, Приключения6+

Спин-офф популярного японского мультсериала «Зоопарк Сьюзи» порадует встречей с любимыми героями и познакомит с новыми яркими персонажами. Добро пожаловать в Дакпорт! У местных жителей ни один день не обходится без приключений, ведь они никогда не сидят без дела. Джек МакКвакен собирается в ночной лагерь, бабушка Гасси организует кулинарный конкурс для детей, Эмили и Пенелопа мастерят глиняную посуду для своих друзей, а мисс О’Плюм знакомит учеников своего класса с загадочным миром доисторических окаменелостей. онлайн в хорошем качестве

