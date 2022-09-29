Приключения в Дакпорте (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн

Спин-офф популярного японского мультсериала «Зоопарк Сьюзи» порадует встречей с любимыми героями и познакомит с новыми яркими персонажами. Добро пожаловать в Дакпорт! У местных жителей ни один день не обходится без приключений, ведь они никогда не сидят без дела. Джек МакКвакен собирается в ночной лагерь, бабушка Гасси организует кулинарный конкурс для детей, Эмили и Пенелопа мастерят глиняную посуду для своих друзей, а мисс О’Плюм знакомит учеников своего класса с загадочным миром доисторических окаменелостей. онлайн в хорошем качестве



