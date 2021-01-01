Даки и мяч
Wink
Детям
Приключения утенка Даки
2-й сезон
Даки и мяч
7.22021, Ducky Adventures
Мультсериалы0+
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Приключения утенка Даки (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Приключения утенка Даки – это живое продолжение бренда ducktv. Через приключения Даки мы показываем повседневную деятельность малышей в милой и веселой форме, развивая при этом мышление и практические навыки наших маленьких зрителей.

Сериал Даки и мяч 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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