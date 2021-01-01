Даки и иглу
Wink
Детям
Приключения утенка Даки
2-й сезон
Даки и иглу
7.22021, Ducky Adventures
Мультсериалы0+

Этот сериал пока недоступен

Приключения утенка Даки (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Приключения утенка Даки – это живое продолжение бренда ducktv. Через приключения Даки мы показываем повседневную деятельность малышей в милой и веселой форме, развивая при этом мышление и практические навыки наших маленьких зрителей.

Сериал Даки и иглу 2 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг