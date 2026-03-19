Том Сойер, его озорной друг Гек Финн и веселые одноклассники шалят, ввязываются в приключения и противостоят глупым разбойникам. Мультфильм «Приключения Тома Сойера» — красочная детская история, вдохновленная знаменитыми героями книг Марка Твена.



В уютном городке Сент-Питерсберг в доме у своей строгой, но доброй тети Полли, живет сорванец по имени Том Сойер. Для него вся жизнь — это большая игра, в которой у него всегда есть множество товарищей. Это и сирота Гек, живущий в домике на дереве, и одноклассники, которые тоже не прочь присоединиться к его проказам. Дети то и дело попадают в передряги, где им приходится расчитывать только на себя, а ведь в округе орудуют пусть и не особо умные, но все еще опасные разбойники.



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