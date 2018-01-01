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Детям
Приключения Тома Сойера
Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Тома Сойера»

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Тома Сойера»

Режиссёры

Натали Шамберлан

Натали Шамберлан

Nathalie Chamberland
Режиссёр

Актёры

Даниэль Брошу

Даниэль Брошу

Daniel Brochu
Актёр
Анджела Галуппо

Анджела Галуппо

Angela Galuppo
Актриса
Роберт Нэйлор

Роберт Нэйлор

Robert Naylor
Актёр

Сценаристы

Марк Твен

Марк Твен

Mark Twain
Сценарист
Эрве Бенедетти

Эрве Бенедетти

Hervé Benedetti
Сценарист
Николя Робен

Николя Робен

Nicolas Robin
Сценарист

Продюсеры

Йенс Опатц

Йенс Опатц

Jens Opatz
Продюсер