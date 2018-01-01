Приключения медвежонка Расмуса. Сезон 1. Серия 4
Wink
Детям
Приключения медвежонка Расмуса
1-й сезон
4-я серия
8.32018, Klump
Мультсериалы0+

Приключения медвежонка Расмуса (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Веселый медвежонок и его друзья-зверята отправляются в полное новых открытий плаванье, починив корабль моряка-тюленя. Захватывающий мультсериал для юных зрителей, вдохновленный комиксами Карлы и Вильгельма Хансенов.

Однажды на берегу неподалеку от дома медвежонок Расмус находит разбившийся корабль под названием «Мэри» и его капитана-тюленя. Расмус тут же загорается идеей путешествий и обещает починить судно. Вместе с друзьями Пинго и Пели ему удается вновь спустить «Мэри» на воду, а добрый тюлень только рад взять сухопутных друзей в команду. Впереди их ждут неизведанные острова и загадочные страны, таинственные жители океана и новые знакомые.

Отправиться вместе с ними поможет мультсериал «Приключения медвежонка Расмуса», смотреть онлайн который можно на Wink.

Сериал Приключения медвежонка Расмуса 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.1 IMDb