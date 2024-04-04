Приключения медвежонка Расмуса (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Веселый медвежонок и его друзья-зверята отправляются в полное новых открытий плаванье, починив корабль моряка-тюленя. Захватывающий мультсериал для юных зрителей, вдохновленный комиксами Карлы и Вильгельма Хансенов.



Однажды на берегу неподалеку от дома медвежонок Расмус находит разбившийся корабль под названием «Мэри» и его капитана-тюленя. Расмус тут же загорается идеей путешествий и обещает починить судно. Вместе с друзьями Пинго и Пели ему удается вновь спустить «Мэри» на воду, а добрый тюлень только рад взять сухопутных друзей в команду. Впереди их ждут неизведанные острова и загадочные страны, таинственные жители океана и новые знакомые.



Отправиться вместе с ними поможет мультсериал «Приключения медвежонка Расмуса», смотреть онлайн который можно на Wink.

