Приключения медвежонка Расмуса (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Приключения медвежонка Расмуса. Сезон 1. Серия 11
Детям
Приключения медвежонка Расмуса
1-й сезон
11-я серия
8.32018, Klump
Мультсериалы0+

О сериале

Веселый медвежонок и его друзья-зверята отправляются в полное новых открытий плаванье, починив корабль моряка-тюленя. Захватывающий мультсериал для юных зрителей, вдохновленный комиксами Карлы и Вильгельма Хансенов.

Однажды на берегу неподалеку от дома медвежонок Расмус находит разбившийся корабль под названием «Мэри» и его капитана-тюленя. Расмус тут же загорается идеей путешествий и обещает починить судно. Вместе с друзьями Пинго и Пели ему удается вновь спустить «Мэри» на воду, а добрый тюлень только рад взять сухопутных друзей в команду. Впереди их ждут неизведанные острова и загадочные страны, таинственные жители океана и новые знакомые.

Страна
Великобритания, Германия, Дания
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.1 IMDb