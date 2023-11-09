Приказ. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Приказ
1-й сезон
1-я серия

Приказ (сериал, 1987) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.71987, Приказ. Сезон 1. Серия 1
Военный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Заполярье. Военные учения. Поставлена задача - установить на побережье временный маяк. Срок исполнения задания - три дня…

Страна
СССР
Жанр
Военный
Качество
SD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.4 КиноПоиск