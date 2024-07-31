В институте, где работает главный герой фильма — социолог Сергей Лужин, проводят расследование в связи с его должностным проступком: он забыл на заводе, где проводил социологический опрос, не подлежащие огласке данные. Их содержание становится известным коллективу цеха, возникает конфликт, так как выясняется, что официальный начальник цеха, Екатерина Михайловна, попавшая на должность по протекции, авторитетом в цехе не пользуется и что в цехе есть неофициальный лидер — инженер Углов.

