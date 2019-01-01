Правосудие (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

8 лет назад окружной прокурор Лос-Анджелеса Майя Трэвис не смогла доказать вину актера Сэвви Джонсона в двойном убийстве и теперь работает в Вашингтоне. Неожиданно ей выпадает шанс реабилитироваться: найдена мертвой молодая девушка, а ее бойфрендом оказывается не кто иной, как Джонсон.



Сериал Правосудие 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.