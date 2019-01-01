Правосудие. Сезон 1. Серия 10
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Правосудие (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2019, The Fix
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

8 лет назад окружной прокурор Лос-Анджелеса Майя Трэвис не смогла доказать вину актера Сэвви Джонсона в двойном убийстве и теперь работает в Вашингтоне. Неожиданно ей выпадает шанс реабилитироваться: найдена мертвой молодая девушка, а ее бойфрендом оказывается не кто иной, как Джонсон.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Правосудие»

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