Право на любовь (сериал, 2005) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Богатые люди заселяют новый, только что отстроенный, коттеджный поселок. Каждый дом — настоящая крепость. Все жители поселка — благополучные, успешные, уверенные в себе люди. Они отдыхают в развлекательном центре, оборудованном специально для них по последнему слову моды и техники. Они пользуются услугами частного аэродрома и частной строительной фирмы.
Но за финансовым благополучием скрывается однообразная жизнь, лишенная радости. Большие деньги многих заставили позабыть о дружбе, верности, любви. И вот за прочными стенами и железными дверями разыгрываются разрушительные страсти. Но и среди богатых тоже находятся те, кто до самого конца будет бороться за свое счастье и счастье близких. Эти люди намерены твердо отстаивать свое право на любовь.