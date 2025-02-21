Право на любовь (сериал, 2005) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Право на любовь. Сезон 1. Серия 3
Право на любовь
1-й сезон
3-я серия

Мелодрама12+
Богатые люди заселяют новый, только что отстроенный, коттеджный поселок. Каждый дом — настоящая крепость. Все жители поселка — благополучные, успешные, уверенные в себе люди. Они отдыхают в развлекательном центре, оборудованном специально для них по последнему слову моды и техники. Они пользуются услугами частного аэродрома и частной строительной фирмы.

Но за финансовым благополучием скрывается однообразная жизнь, лишенная радости. Большие деньги многих заставили позабыть о дружбе, верности, любви. И вот за прочными стенами и железными дверями разыгрываются разрушительные страсти. Но и среди богатых тоже находятся те, кто до самого конца будет бороться за свое счастье и счастье близких. Эти люди намерены твердо отстаивать свое право на любовь.

