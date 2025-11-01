Правила соблазнения Генерального директора (сериал, 2025) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн

Он — генеральный директор. Она — кость в горле и... его самая заветная тайная страсть.

Это не история Золушки. История сосредоточена на Эмме, преданной своему делу свахе, которая стоит на пороге потери собственного дома. В отчаянной попытке обеспечить своё будущее она выдаёт себя за потенциальную пару для Чейза, богатого и влиятельного генерального директора. К её удивлению, Чейз по-настоящему увлекается ею, что приводит к безудержной погоне, стирающей грань между притворством и реальностью. Когда их миры сталкиваются, и Эмма, и Чейз вынуждены столкнуться со своими истинными желаниями и масками, которые они так долго носили.

