Правила соблазнения Генерального директора. Сезон 1. Серия 40
Правила соблазнения Генерального директора
1-й сезон
40-я серия

Правила соблазнения Генерального директора (сериал, 2025) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

7.42025, Enemies with benefits : the CEO’s matchmaker strikes
Драма18+
Он — генеральный директор. Она — кость в горле и... его самая заветная тайная страсть.
Это не история Золушки. История сосредоточена на Эмме, преданной своему делу свахе, которая стоит на пороге потери собственного дома. В отчаянной попытке обеспечить своё будущее она выдаёт себя за потенциальную пару для Чейза, богатого и влиятельного генерального директора. К её удивлению, Чейз по-настоящему увлекается ею, что приводит к безудержной погоне, стирающей грань между притворством и реальностью. Когда их миры сталкиваются, и Эмма, и Чейз вынуждены столкнуться со своими истинными желаниями и масками, которые они так долго носили.

Страна
США, Китай
Жанр
Драма
Время
1 мин / 00:01

