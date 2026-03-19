Лера Смирнова была воплощением успешной женщины. Она приехала в Москву начинающей журналисткой из провинции, а стала владелицей собственного информационного агентства. Когда-то она мечтала увидеть вживую мэтра журналистики Юрия Смирнова, и он стал её мужем. Счастливый брак, завидная карьера — жизнь Леры была примером для многих… Пока однажды она не превратилась в кошмар. Лера оказалась перед выбором — между жизнью мужа и жизнью своего долгожданного ребёнка… И этот выбор навсегда изменил её жизнь.

