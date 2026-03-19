Поздний срок. Сезон 1. Серия 7
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Сериалы
Поздний срок
1-й сезон
7-я серия
9.02019, Поздний срок. Сезон 1. Серия 7
Мелодрама, Детектив18+

Поздний срок (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лера Смирнова была воплощением успешной женщины. Она приехала в Москву начинающей журналисткой из провинции, а стала владелицей собственного информационного агентства. Когда-то она мечтала увидеть вживую мэтра журналистики Юрия Смирнова, и он стал её мужем. Счастливый брак, завидная карьера — жизнь Леры была примером для многих… Пока однажды она не превратилась в кошмар. Лера оказалась перед выбором — между жизнью мужа и жизнью своего долгожданного ребёнка… И этот выбор навсегда изменил её жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.2 КиноПоиск