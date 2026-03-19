WinkСериалыПоздний срок1-й сезон5-я серия
9.12019, Поздний срок. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама, Детектив18+
Поздний срок (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Поздний срок
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
Поздний срок
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+49 мин
Поздний срок
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+49 мин
Поздний срок
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+50 мин
Поздний срок
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+49 мин
Поздний срок
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+49 мин
Поздний срок
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+49 мин
Поздний срок
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Лера Смирнова была воплощением успешной женщины. Она приехала в Москву начинающей журналисткой из провинции, а стала владелицей собственного информационного агентства. Когда-то она мечтала увидеть вживую мэтра журналистики Юрия Смирнова, и он стал её мужем. Счастливый брак, завидная карьера — жизнь Леры была примером для многих… Пока однажды она не превратилась в кошмар. Лера оказалась перед выбором — между жизнью мужа и жизнью своего долгожданного ребёнка… И этот выбор навсегда изменил её жизнь.
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