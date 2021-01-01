Поймай и убей: Запись подкаста. Серия 5
Wink
Сериалы
Поймай и убей: Запись подкаста
1-й сезон
5-я серия
2021, Catch and Kill: The Podcast Tapes
Документальные18+

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Поймай и убей: Запись подкаста (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Журналист Ронан Фэрроу берeт интервью у женщин, пострадавших от сексуальных домогательств Харви Вайнштейна, и беседует с репортeрами и частными детективами, которые занимались этим делом.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.2 IMDb