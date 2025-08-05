Поцелуй меня или убей (сериал, 2025) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн

Она — лучший киллер в мире. Он — безжалостный босс мафии. Их свела судьба в браке по расчету, где каждый скрывает свою истинную сущность. Но когда страсть неожиданно вспыхивает между ними, они узнают ужасную правду: Она должна убить его. Он приказал устранить её. Теперь им предстоит смертельная игра, где ставка — их жизнь. Но когда появляется общий враг, опаснее их самих, они вынуждены объединиться. Смогут ли они довериться друг другу, когда каждое слово — ложь, а каждое чувство — риск?

