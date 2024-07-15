Это аксиома – родители и дети должны быть вместе. А что, если судьба перемешала карты и поменяла местами родителей и детей, разведя самых близких по крови людей на годы? Как складываются судьбы детей, которых перепутали в роддомах и как чужая ошибка может изменить жизнь человека? Что скажут друг другу родители и взрослые дети при первой встрече и захотят ли расставить все на свои места? И что сильней – зов крови или привязанность? Как сложилась судьба девочек из Читы, которых перепутали в роддоме? Ведь теперь у каждой из них – по 2 матери…

