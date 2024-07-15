Потерянные дети. Сезон 1. Серия 2
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Потерянные дети
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Потерянные дети (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.22016, Потерянные дети. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это аксиома – родители и дети должны быть вместе. А что, если судьба перемешала карты и поменяла местами родителей и детей, разведя самых близких по крови людей на годы? Как складываются судьбы детей, которых перепутали в роддомах и как чужая ошибка может изменить жизнь человека? Что скажут друг другу родители и взрослые дети при первой встрече и захотят ли расставить все на свои места? И что сильней – зов крови или привязанность? Как сложилась судьба девочек из Читы, которых перепутали в роддоме? Ведь теперь у каждой из них – по 2 матери…

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
47 мин / 00:47

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