Постучись в мою калитку (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.22023, Постучись в мою калитку. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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О сериале
С трудом выбравшись из череды несчастий: болезни и смерти мамы, предательства жениха и потери квартиры, Настя купила чудесный, хоть и слегка заброшенный домик в деревне. Но он оказался с сюрпризом … в виде владельца — бывшего следователя Артёма, несправедливо осуждённого по ложному обвинению. Выяснилось, что Настю обманули нечистоплотные риелторы. Настя и Артём объединяются, чтобы добиться справедливости и найти своё счастье.
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