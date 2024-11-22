Постучись в мою калитку (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

С трудом выбравшись из череды несчастий: болезни и смерти мамы, предательства жениха и потери квартиры, Настя купила чудесный, хоть и слегка заброшенный домик в деревне. Но он оказался с сюрпризом … в виде владельца — бывшего следователя Артёма, несправедливо осуждённого по ложному обвинению. Выяснилось, что Настю обманули нечистоплотные риелторы. Настя и Артём объединяются, чтобы добиться справедливости и найти своё счастье.

