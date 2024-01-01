Посмотри на меня (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

WinkСериалыПосмотри на меня1-й сезон5-я серия
2024, Peiseu mi
Детектив, Триллер18+
Контент станет доступным 01.10.2025
Сезоны и серии
- 18+1октября
Посмотри на меня
Сезон 1 Серия 1
- 18+1октября
Посмотри на меня
Сезон 1 Серия 2
- 18+1октября
Посмотри на меня
Сезон 1 Серия 3
- 18+1октября
Посмотри на меня
Сезон 1 Серия 4
- 18+1октября
Посмотри на меня
Сезон 1 Серия 5
- 18+1октября
Посмотри на меня
Сезон 1 Серия 6
- 18+1октября
Посмотри на меня
Сезон 1 Серия 7
- 18+1октября
Посмотри на меня
Сезон 1 Серия 8
- 18+1октября
Посмотри на меня
Сезон 1 Серия 9
- 18+1октября
Посмотри на меня
Сезон 1 Серия 10
- 18+1октября
Посмотри на меня
Сезон 1 Серия 11
- 18+1октября
Посмотри на меня
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Чха Чжун У - известный пластический хирург. У него все идеально: красив, успешен во всем, и как специалист, более чем востребован, но из-за неожиданного инцидента вся эта глянцево-совершенная жизнь рушится. Чжун У падает в бездонную яму, лишается всего, и в итоге занимается тем, что проводит реконструктивные пластические операции жертвам преступлений. Работая с пострадавшими, он знакомится с первоклассным детективом Ли Мин Хён (Хан Чжи Хён). Она честная, смелая и чуткая женщина. Чжун У и Мин Хён начинают вместе проводить расследования и раскрывать дела.
