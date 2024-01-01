Посмотри на меня (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Посмотри на меня. Сезон 1. Серия 1
2024, Peiseu mi
Детектив, Триллер18+

Контент станет доступным 01.10.2025

Чха Чжун У - известный пластический хирург. У него все идеально: красив, успешен во всем, и как специалист, более чем востребован, но из-за неожиданного инцидента вся эта глянцево-совершенная жизнь рушится. Чжун У падает в бездонную яму, лишается всего, и в итоге занимается тем, что проводит реконструктивные пластические операции жертвам преступлений. Работая с пострадавшими, он знакомится с первоклассным детективом Ли Мин Хён (Хан Чжи Хён). Она честная, смелая и чуткая женщина. Чжун У и Мин Хён начинают вместе проводить расследования и раскрывать дела.

Южная Корея
Детектив, Триллер

