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2020, Попробуй усиди. Сезон 1. Серия 2
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Попробуй усиди (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Малышам предложат сыграть в увлекательную игру, главная цель которой – не поддаться искушению. А это будет непросто! Шоколадный фонтан, очки виртуальной реальности и даже домашний питомец – все это может забрать себе ребенок, просто встав со стула. Тот, кто проявит терпение и останется сидеть на месте, в конце передачи заберет денежный приз.