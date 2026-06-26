Попробуй усиди. Сезон 1. Серия 2
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Попробуй усиди
1-й сезон
2-я серия
2020, Попробуй усиди. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу0+
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Попробуй усиди (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Малышам предложат сыграть в увлекательную игру, главная цель которой – не поддаться искушению. А это будет непросто! Шоколадный фонтан, очки виртуальной реальности и даже домашний питомец – все это может забрать себе ребенок, просто встав со стула. Тот, кто проявит терпение и останется сидеть на месте, в конце передачи заберет денежный приз.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
15 мин / 00:15

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