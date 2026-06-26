Малышам предложат сыграть в увлекательную игру, главная цель которой – не поддаться искушению. А это будет непросто! Шоколадный фонтан, очки виртуальной реальности и даже домашний питомец – все это может забрать себе ребенок, просто встав со стула. Тот, кто проявит терпение и останется сидеть на месте, в конце передачи заберет денежный приз.

