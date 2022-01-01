Помидор Доппи (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

Доппи живет не самой обычной жизнью для помидора. Он ходит на работу, ухаживает за садом, обустраивает свой дом, встречается с друзьями, реализует свои мечты. За любое дело он всегда берется с полной самоотдачей и с большим энтузиазмом. Однако все его устремления оборачиваются чередой комических ситуаций, которые, впрочем, никогда не сбивают его с намеченного пути.



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