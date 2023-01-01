Помидор Доппи
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Детям
Помидор Доппи
8.12022, Pomidor Do'ppi 2 сезона
Мультсериалы, Комедии0+
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Помидор Доппи (мультсериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Доппи живет не самой обычной жизнью для помидора. Он ходит на работу, ухаживает за садом, обустраивает свой дом, встречается с друзьями, реализует свои мечты. За любое дело он всегда берется с полной самоотдачей и с большим энтузиазмом. Однако все его устремления оборачиваются чередой комических ситуаций, которые, впрочем, никогда не сбивают его с намеченного пути.

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