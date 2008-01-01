Помадные джунгли. Сезон 1. Серия 2
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Помадные джунгли (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2008, Lipstick Jungle
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал по книге Кэндесс Бушнелл, автора «Секса в большом городе», и является своеобразным продолжением истории. В новом сериале идет рассказ о трех удачливых бизнес-леди, живущих на Манхэттене.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Помадные джунгли»