Помадные джунгли
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Помадные джунгли

Помадные джунгли (сериал, 2008) смотреть онлайн

2008, Lipstick Jungle 2 сезона
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал по книге Кэндесс Бушнелл, автора «Секса в большом городе», и является своеобразным продолжением истории. В новом сериале идет рассказ о трех удачливых бизнес-леди, живущих на Манхэттене.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Помадные джунгли»

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