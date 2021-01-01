Полярный круг. Сезон 2. Серия 3
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Полярный круг (сериал, 2021) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

8.12021, Ivalo
Триллер, Криминал18+

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О сериале

Выслеживая браконьеров в пограничном поселке, сотрудница финской полиции Нина Каутсало обнаруживает в заброшенном доме тело избитой и изнасилованной женщины в коме. Жертва оказывается не единственной – Нина доказывает появление серийного убийцы, преследующего иностранных проституток. При дальнейшем обследовании в теле пострадавшей обнаруживают крайне редкий и опасный вирус. На место событий приезжает немецкий вирусолог Томас Лоренц. Объединившись с Ниной, он ищет тех, кто несет ответственность за распространение инфекции.

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Страна
Финляндия, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полярный круг»