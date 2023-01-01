Полярный круг (сериал, 2018) смотреть онлайн
8.12018, Ivalo 2 сезона
Триллеры, Криминал18+
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Сюжет
Выслеживая браконьеров в пограничном поселке, сотрудница финской полиции Нина Каутсало обнаруживает в заброшенном доме тело избитой и изнасилованной женщины в коме. Жертва оказывается не единственной – Нина доказывает появление серийного убийцы, преследующего иностранных проституток. При дальнейшем обследовании в теле пострадавшей обнаруживают крайне редкий и опасный вирус. На место событий приезжает немецкий вирусолог Томас Лоренц. Объединившись с Ниной, он ищет тех, кто несет ответственность за распространение инфекции.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ХСРежиссёр
Ханну
Салонен
- ЮХРежиссёр
Юсси
Хилтунен
- ИКАктриса
Иина
Куустонен
- ПВАктриса
Пихла
Виитала
- СХАктриса
Сусанна
Хаависто
- МЛАктёр
Микко
Леппилампи
- ККАктёр
Кари
Кетонен
- ТМАктёр
Танели
Мякеля
- ИКАктриса
Инка
Каллен
- АЭАктриса
Анна
Экерман
- МБАктёр
Максимилиан
Брюкнер
- ОХСценарист
Олли
Хайкка
- ИКСценарист
Ииро
Кюттнер
- ОХПродюсер
Олли
Хайкка
- ЯХПродюсер
Яркко
Хентула
- АНХудожник
Антти
Никкинен
- ЭЛХудожница
Эмми
Лееве
- ЮЛМонтажёр
Юрки
Левя
- МГОператор
Микаэл
Густафссон
- ВДКомпозитор
Владислав
Дилэй