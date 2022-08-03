Wink
Сериалы
Полярный круг
2-й сезон

Полярный круг (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

8.12021, Ivalo 6 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Выслеживая браконьеров в пограничном поселке, сотрудница финской полиции Нина Каутсало обнаруживает в заброшенном доме тело избитой и изнасилованной женщины в коме. Жертва оказывается не единственной – Нина доказывает появление серийного убийцы, преследующего иностранных проституток. При дальнейшем обследовании в теле пострадавшей обнаруживают крайне редкий и опасный вирус. На место событий приезжает немецкий вирусолог Томас Лоренц. Объединившись с Ниной, он ищет тех, кто несет ответственность за распространение инфекции.

Страна
Германия, Финляндия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полярный круг»