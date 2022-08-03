Покидая Неверленд. Сезон 1. Серия 1
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Покидая Неверленд
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Покидая Неверленд (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Leaving Neverland
Документальный, Биография18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые, по их словам, в детстве подвергались домогательствам со стороны Майкла Джексона. Посредством душераздирающих интервью лента исследует сложные противоречия, заставившие обоих мужчин поведать о произошедшем много лет спустя.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Документальный, Биография
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
7.0 IMDb