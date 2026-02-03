Пока я спала (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Вера приходит в себя в собственном доме: с бандажом на шее и под капельницей. Она не помнит, что произошло, а её муж Игорь и семейный психолог Алина проявляют заботу и уверяют, что у нее проблемы с психикой, и она решила продать свой бизнес. Но обрывки снов и детали в доме заставляют усомниться в правдивости их слов.

