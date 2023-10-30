Корейская дорама о военной экспедиции в демилитаризованную зону, которая сталкивается с чем-то потусторонним. Ён Тончжин — сержант южнокорейской армии, жизнь которого размерена и не таит в себе никаких неожиданностей. У него есть близкие друзья, пес-напарник Лео, а через месяц он сможет вернуться домой. Однажды ночью его отправляют в экспедицию в демилитаризованную зону, где без вести пропали несколько солдат. Ее возглавляет Сон Ерим, бывшая девушка Тончжина. Им придется на время забыть о своих разногласиях и объединить усилия. Но из чащи леса кто-то наблюдает за ними, и это не человек. С чем столкнутся солдаты, расскажет дорама «Поиск» — с русской озвучкой ее можно смотреть онлайн на Wink.

