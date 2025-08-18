Подруга и бывший муж: история предательства. Сезон 1. Серия 50
Wink
Сериалы
Подруга и бывший муж: история предательства
1-й сезон
50-я серия

Подруга и бывший муж: история предательства (сериал, 2024) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн

5.72024, After My Bestie Slept With My Ex-Husband
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Казалось, у Эвелин и Джека идеальный брак… пока она не узнала ужасную правду: муж изменяет ей с лучшей подругой Оливией. Но это лишь начало – вскоре Эвелин понимает, что заговор куда страшнее: любовники хотят не просто разрушить её жизнь, а убить её! В день их годовщины Джек жестоко сбрасывает её со скалы… но он даже не подозревает, что мстительный план против неверного мужа и его сообщницы уже запущен!

Смотрите напряжённую историю о предательстве, коварстве и холодной мести в вертикальном сериале «Подруга и бывший муж: история предательства».

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг